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Селезньов хотів до Мілевського, але "Минай" відмовив опальному форварду

9 лютого, 09:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ветерани українського футболу ледь не возз'єдналися в закарпатській команді

Уже найближчими вихідними відновиться чемпіонат України. Однією з найобговорюваніших тем взимку стало майбутнє 35-річного Євгена Селезньова, від послуг якого відмовився "Колос". Виявляється, колишній форвард збірної України нещодавно просився в "Минай", де міг скласти ударний тандем з Артемом Мілевським. Тим часом Селезньов заінтригував першим фото після вигнання з "Колоса".

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Головний тренер "Минаю" Василь Кобін в ефірі телеканалу "Футбол 1" повідав, що у нього було спілкування з Євгеном, і той не проти був поповнити команду Закарпаття:

"Ми з Євгеном колеги, можна сказати, друзі. Ми багато спілкуємося. Говорили і після його інциденту в "Колосі", як це сталося, що було насправді. Потім кілька днів говорили про футбол.

Дійсно, у нас була і інша розмова... Не можу сказати, що ми його запрошували. Він говорив, що хотів би спробувати. Але у нас чотири нападники, я це Жені пояснив. Якби це раніше сталося і ми не підписали гравців, то, звичайно, я б йому дав шанс. Я знаю Женю, його футбольні якості. Але у нас вже повний заявочний лист (там 21 гравець), тож більше не можемо нікого взяти".

Також стало відомо, що не буде Селезньова у львівському "Русі", де не розглядають варіант з його підписанням.

Нещодавно колишня зірка "Динамо" винесла вирок Селезньову за скандал в "Колосі".

Згадаймо, як Євген бив по воротах у матчі "Колоса" з "Арісом":

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футбол чемпіонат України Артем Мілевський Євген Селезньов Мінай
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