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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Прогноз погоды на выходные. Сорвут ли снег и морозы матчи УПЛ?

12 февраля, 16:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Болельщикам не стоит волноваться, все игры должны состояться

Дождались! Чемпионат Украины по футболу возвращается. В субботу и воскресенье будут сыграны поединки 14 тура.

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А в это время Украину накрыли снегопады и лютые морозы. Смогут ли состояться матчи в такую погоду?

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий по этому поводу сделал заявление:

"Если температура будет ниже минус 15 градусов, официальные лица на месте будут принимать решение о проведении игры. Если одна из команд будет против, матч будет перенесен".

Что ж, глянем прогноз погоды.

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В субботу, 13 февраля, у нас запланированы четыре матча Премьер-лиги.

14:00. "Заря" – "Десна"

  • Запорожье. По прогнозу – минус 9 и мелкий снег.

14:00. "Минай" – "Львов"

  • Ужгород. Минус 6, без осадков.

17:00. "Колос" – "Шахтер"

  • Ковалевка. Минус 12, снег.

17:00. "Динамо" – "Олимпик"

  • Киев. Минус 12, снег.
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Как видим, угрозы срыва матчей в субботу нет. Что будет в воскресенье, 14 февраля?

14:00. "Мариуполь" – "Александрия"

  • Запорожье. Минус 7, без осадков.

17:00. "Днепр"-1 – "Ингулец"

  • Днепр. Минус 8, без осадков.

17:00. "Рух" – "Ворскла"

  • Львов. Минус 3, мелкий снег.

И в воскресенье переживать нет повода. Так что запасаемся попкорном и ждем футбол.

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Смотрите игру наших грандов в матче за Суперкубок Украины:

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