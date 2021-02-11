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Мірча Луческу заговорив з гравцями "Динамо" українською мовою

11 лютого, 16:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній асистент румунського тренера Дієго Лонго дав інтерв'ю про київську команду

Експомічник Мірчи Луческу в київському "Динамо", італієць Дієго Лонго, в подкасті ukrfut24 дав інтерв'ю про роботу в Україні. Зокрема, він здивував повідомленням, що румунський фахівець говорить із футболістами українською мовою.

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45-річний фахівець залишив "Динамо" через те, що сумував за сім'єю. У Києві ж у нього все складалося чудово, він був задоволений роботою. Про володіння мовами в клубі Дієго Лонго висловився так:

"Луческу знає багато мов. Іноді він може щось донести гравцям навіть без слів, просто показуючи. Ви можете навчитися футболу, просто дивлячись на нього. Всередині колективу він спілкується українською, якою володіє не на 100%, але говорить нею, розуміє. Також прекрасно знає італійську, румунську, португальську. Його асистент Карас перекладає з румунською на українську й навпаки.

Футболісти добре його розуміють, вловлюють все, що їм кажуть. Був здивований цьому. Деякі з них говорять на дуже гарною англійською – Миколенко, Забарний, Сидорчук. Деякі не говорять, але розуміють, чого від них хочеш. Якщо гравці хочуть перейти в інші чемпіонати, їм потрібно опановувати мови. Наприклад, Супрязі".

Зауважимо, що, швидше за все, Лонго мав на увазі російську мову, а не українську.

Тим часом, "Шахтар" відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів року від УАФ.

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Згадаймо, як "Динамо" поступалося "Ювентусу" в Лізі чемпіонів:

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українська мова футбол Динамо Київ Мірча Луческу Дієго Лонго
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