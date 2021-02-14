"Шахтар" зіграв внічию з "Колосом" у перенесеному матчі чемпіонату України

"Гірники" втратили важливі очки в боротьбі за золоті медалі

"Шахтар" зіграв внічию з "Колосом" у матчі 14-го туру чемпіонату України. "Гірники" володіли перевагою впродовж всього матчу і завдали більше ударів у створ воріт, але жоден з них не виявився результативним. Ми вели онлайн матчу "Шахтар" – "Колос" з докладним описом всіх моментів.

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На останніх хвилинах арбітр використав систему VAR, щоб переглянути спірний епізод у штрафному майданчику "Колоса", але пенальті призначати не став.

Нагадаємо, що цей матч мав відбутися вчора, але через хуртовину стадіон у Ковалівці не зміг його прийняти. Зустріч не тільки перенесли на день вперед, а й вирішили провести в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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"Колос" – "Шахтар" – 0:0

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"Колос": Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Богданов (Мілько, 76), Кравченко, Оріховський (Костишин, 54), Задоя, Антюх (Ісаєнко, 86), Лисенко, Хльобас (Данфі, 46).

"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко (Соломон, 82), Вітао (Майкон, 82), Кривцов, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 76), Тайсон, Коноплянка (Тете, 59), Степаненко, Марлос, Мораес (Фернандо, 76).

Попередження: Петров (32), Антюх (44), Богданов (60), Чорноморець (64), Костишин (86), Кравченко (89).

Ця зустріч стала для "гірників" генеральною репетицією перед першим матчем 1/46 фіналу проти "Маккабі" з Тель-Авіва, який відбудеться 18 лютого.

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