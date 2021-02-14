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"Шахтар" зіграв внічию з "Колосом" у перенесеному матчі чемпіонату України

14 лютого, 15:57

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" втратили важливі очки в боротьбі за золоті медалі

"Шахтар" зіграв внічию з "Колосом" у матчі 14-го туру чемпіонату України. "Гірники" володіли перевагою впродовж всього матчу і завдали більше ударів у створ воріт, але жоден з них не виявився результативним. Ми вели онлайн матчу "Шахтар" – "Колос" з докладним описом всіх моментів.

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На останніх хвилинах арбітр використав систему VAR, щоб переглянути спірний епізод у штрафному майданчику "Колоса", але пенальті призначати не став.

Нагадаємо, що цей матч мав відбутися вчора, але через хуртовину стадіон у Ковалівці не зміг його прийняти. Зустріч не тільки перенесли на день вперед, а й вирішили провести в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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"Колос" – "Шахтар" – 0:0

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"Колос": Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Богданов (Мілько, 76), Кравченко, Оріховський (Костишин, 54), Задоя, Антюх (Ісаєнко, 86), Лисенко, Хльобас (Данфі, 46).

"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко (Соломон, 82), Вітао (Майкон, 82), Кривцов, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 76), Тайсон, Коноплянка (Тете, 59), Степаненко, Марлос, Мораес (Фернандо, 76).

Попередження: Петров (32), Антюх (44), Богданов (60), Чорноморець (64), Костишин (86), Кравченко (89).

Ця зустріч стала для "гірників" генеральною репетицією перед першим матчем 1/46 фіналу проти "Маккабі" з Тель-Авіва, який відбудеться 18 лютого.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
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25
11
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Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
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20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
ОлександріяОлександріяОле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забиті 20
Пропущені 18
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н Н П
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забиті 14
Пропущені 20
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
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8
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Забиті 13
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6
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-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
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2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
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Різниця -12
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чемпіонат України Шахтар Донецьк Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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