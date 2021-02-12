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Навіщо в Україні грають у футбол на снігу і в мороз

12 лютого, 20:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Прем'єр-ліга становила календар з урахуванням торішньої погоди

Найближчий тур чемпіонату країни з футболу пройде в екстремальних умовах – із морозом і снігом. Далеко не всі розуміють причини такого раннього старту другої частини сезону. Думку функціонерів від футболу висловив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

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Дикий в інтерв'ю ua-football повідав про пріоритет інтересів збірної і наших грандів в єврокубках:

"Ми відштовхувалися від погоди, яка була в попередні зими. Тоді умови дозволяли проводити матчі в лютому. Клуби пішли назустріч один одному, адже "Шахтар" і "Динамо" продовжують боротьбу в єврокубку. Через поєдинки на внутрішній арені вони могли б краще підготуватися до зустрічей у Лізі Європи.

На жаль, погода внесла певні корективи. Слід також враховувати і інтереси збірної, якій належить влітку брати участь у фінальній частині першості Європи. Терміни закінчення чемпіонату України продумані так, щоб підопічним Андрія Шевченка вистачило часу на якісну підготовку".

Також чиновник зізнався, що резервних дат в календарі немає. Але керівництво ліги бачить "вікна", в які можна провести матчі при необхідності перенесення.

Нагадаємо, "Маріуполь" зіграє з "Олександрією" в Запоріжжі, а "Минай" залишається в Ужгороді.

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Дивіться, як грали "Десна" і "Маріуполь" перед зимовою паузою:

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