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"Уродов понабирали, бл...": расистский скандал в чемпионате Украины

15 февраля, 14:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Заря" пожаловалась на "Десну", обвинив ее в оскорблении легионеров хозяев

Сегодня в чемпионате страны по футболу вспыхнул скандал на почве расизма. Луганская "Заря" обвинила работников черниговской "Десны" в недопустимом поведении по отношению к ее игрокам. В субботу оппоненты в борьбе за третье место встречались в Запорожье, и верх взяли номинальные хозяева – 2:1.

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Вашему вниманию – все результаты 14-го тура чемпионата Украины и таблица.

Суть претензий к "Десне" объясняется в документе, опубликованном на официальном сайте "Зари".

В одном из эпизодов со стороны скамейки запасных прозвучала фраза: "Уродов понабирали, бл..., чернож..."

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Луганчане коротко заявили, что ждут реакцию Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола. В подтверждение своих слов они просят посмотреть трансляцию матча, во время которой слышны оскорбления со стороны гостей из Чернигова.

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Также "Заря" просит выявить конкретного виновника и наказать его, при этом не требуя наложить санкции на "Десну".

Тем временем, Гладкого признали лучшим игроком 14-го тура УПЛ.

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Смотрите, как "Заря" сражалась с "Лестером" в Лиге Европы:

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скандал футбол расизм чемпионат Украины Заря Луганск Десна Чернигов
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