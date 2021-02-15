Українська
$ 27,84
33,68

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Вы о нем почти забыли, а он – лучший футболист чемпионата Украины

15 февраля, 13:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард "Зари" Александр Гладкий признан игроком 14-го тура УПЛ

В отечественной Премьер-лиге провели первые матчи после длительного перерыва. Напомним все результаты 14-го тура чемпионата Украины и таблицу. Сегодня УПЛ назвала лауреатов минувших выходных.

Реклама

Лучшим футболистом признали нападающего луганской "Зари" Александра Гладкого. 33-летний уроженец Лозовой отличился дублем в важном поединке с "Десной", обеспечив команде победу 2:1. Гладкий в голосовании экспертов набрал пять баллов, опередив динамовца Артема Беседина (3) и львовянина Альваро (1).

В экспертный совет входят: Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Тем временем, Селезнева упрекнул бывший сборник: "Только с Гордоном осталось поговорить".

В тренде
Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины
Реклама

Также Всеукраинское объединение тренеров назвало и лучшего тренера минувшего тура. Им стал наставник "Львова" Виталий Шумский. Его команда сумела обыграть на выезде "Минай" и занимает 10-е место в УПЛ.

Смотрите, как "Заря" побеждала "Десну" в чемпионате Украины:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Заря Луганск Александр Гладкий лучший футболист УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проклятая роспись! Жена футболиста
Проклятая роспись! Жена футболиста "Зари" упала на выходе из ЗАГСа, игроку выбили зубФутбол
"На ночь глядя": Даша Савина поделилась едва не забытой красотойФутбол
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины в День ВалентинаЧУ по футболу
"Кабанейро!" С таким животом Алиеву точно не воссоединиться с МилевскимФутбол
Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛ
Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛФутбол
Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы
Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять