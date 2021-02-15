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Ви про нього майже забули, а він – найкращий футболіст чемпіонату України

15 лютого, 13:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Форвард "Зорі" Олександр Гладкий визнаний гравцем 14-го туру УПЛ

У вітчизняній Прем'єр-лізі провели перші матчі після тривалої перерви. Нагадаємо всі результати 14-го туру чемпіонату України й таблицю. Сьогодні УПЛ назвала лауреатів минулих вихідних.

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Найкращим футболістом визнали нападника луганської "Зорі" Олександра Гладкого. 33-річний уродженець Лозової відзначився дублем у важливому поєдинку з "Десною", забезпечивши команді перемогу 2:1. Гладкий у голосуванні експертів набрав п'ять балів, випередивши динамівця Артема Бєсєдіна (3) і львів'янина Альваро (1).

До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Тим часом, Селезньову дорікнув колишній збірник: "Тільки з Гордоном залишилося поговорити".

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Також Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало і найкращого тренера минулого туру. Ним став наставник "Львова" Віталій Шумський. Його команда зуміла обіграти на виїзді "Минай" і займає 10-те місце в УПЛ.

Дивіться, як "Зоря" перемагала "Десну" в чемпіонаті України:

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чемпіонат України Зоря Луганськ Олександр Гладкий кращий футболіст УПЛ
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