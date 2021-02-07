З "Динамо" йде гравець, який приніс останній трофей до Луческу

У польській "Легії" чекають на центрального захисника киян Артема Шабанова, здатного зіграти і ліворуч в обороні

Варшавська "Легія" близька до оренди центрального захисника "Динамо" Артема Шабанова, якому за Мірчі Луческу не так часто дістається ігровий час у складі "біло-синіх".

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Про це повідомляє Legia.Net.

Нагадаємо, раніше Шабанова сватали до "Зорі", але, за неофіційними даними, кияни відмовилися віддавати гравця в оренду, наполягаючи на повноцінному трансфер, на який луганці не погодилися.

Пізніше повідомлялося, що Шабанов міг перебратися до чемпіонату Казахстану, але там ахнули від апетитів українського футболіста, який нібито хотів отримувати 40 тисяч доларів на місяць.

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І ось – варіант з "Легією", що займає друге місце в нинішньому чемпіонаті Польщі. За даними джерела, мова йде про оренду 28-річного центрбека, здатного зіграти і ліворуч в обороні, на півроку.

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Позаяк контракт Шабанова з "Динамо", за даними Transfermarkt, закінчується 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, саме пенальті, реалізоване Шабановим, принесло "Динамо" єдиний трофей за попереднього тренера Олексія Михайличенка – Кубок України-2020.

Як розповідав Шабанов, свій 11-метровий у ворота "Ворскли" він реалізував із заплющеними очима.

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