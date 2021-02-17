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На матч "Динамо" – "Брюгге" можуть пустити глядачів, але перенести його на робочий час

17 лютого, 11:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Матч Ліги Європи в Києві пройде при екстремально низьких температурах

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо і бельгійським "Брюгге" в Києві в НСК "Олімпійський" може пройти з глядачами. Нагадаємо, що зустріч відбудеться в четвер, 18 лютого. При цьому, "Брюгге" додатково перевірять на коронавірус за наказом МОЗ.

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Як повідомляється в Telegram-каналі Динамо Київ Inside, керівництво НСК "Олімпійський" отримало завдання від офісу "Динамо" і міської влади готувати стадіон до матчу з глядачами, проте на трибунах зможуть бути присутніми не більше 30 відсотків від місткості арени (21 150 глядачів).

Кияни вже домагалися позитивного рішення перед матчем з "Ювентусом" в Лізі чемпіонів. Це був єдиний матч в сезоні, коли матч "Динамо" відвідували глядачі.

Також джерело повідомляє, що через невтішний прогноз погоди матч можуть почати о 18:00. З такою пропозицією напередодні поєдинку виступив делегат УЄФА. Нагадаємо, що в день зустрічі очікується температура близько мінус 15 градусів за Цельсієм – це крайня температура, при якій можуть проводити матчі.

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Нагадаємо, напередодні матчу з "Брюгге", "Динамо" обіграло "Олімпік" 3:1в першому для себе офіційному поєдинку року.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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