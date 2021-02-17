Суперника "Динамо" в Лізі Європи додатково перевірять на коронавірус за наказом МОЗ

Суперник київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський "Брюгге" після прибуття в Україну пройде додаткове тестування на коронавірус, адже напередодні в бельгійському клубі стався спалах COVID-19. Саме тому "Брюгге" летить до Києва без тренера і трьох гравців.
"Після прибуття, бельгійську делегацію чекає не зовсім приємна новина. МОЗ України ухвалив рішення провести додаткове ПЛР-тестування, враховуючи спалах цієї зарази в "Брюгге". Повідомлення про це отримали як команди, так і УЄФА. Подібний випадок у динамівців мав місце минулої осені в Барселоні", – повідомили в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.
Склад "Брюгге" на матч в Києві:
Нагадаємо, напередодні матчу з "Брюгге", який розпочнеться 18 лютого о 19:55, "Динамо" обіграло "Олімпік" 3:1в першому для себе офіційному поєдинку року.
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