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"Динамо" в більшості перемогло "Олімпік": дубль Бесєдіна, супергол від Буяльського

13 лютого, 18:58

Олег Люлька Олег Люлька

Кияни на чотири очки випереджають "Шахтар", але у "гірників" одна гра в запасі

У суботу, 13 лютого, в своєму першому офіційному матчі року на київському стадіоні імені Валерія Лобановського "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Олімпіком" 3:1. Зазначимо, що "Олімпік" завершував зустріч удев'ятьох.

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На 20-й хвилині провал "Динамо" в обороні призвів до голу Альваренги.

Однак уже на 30-й хвилині Бєсєдін зрівняв рахунок, забивши свій перший гол після річної дискваліфікації за допінг.

А на 77-й хвилині ключовим для "Динамо" голом відзначився Буяльський, з лінії штрафного майданчика вразивши ворота "Олімпіка" шикарним ударом злету.

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На 90-й же хвилині Бєсєдін зробив дубль, оформивши перемогу "Динамо" – 3:1.

Повне відео матчу "Динамо" – "Олімпік"

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"Динамо" – "Олімпік" – 3:1
Голи: Бєсєдін, 30, 90, Буяльський, 77 – Альваренга, 20
"Динамо": Бущан – Караваєв, Попов, Кендзьора, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 90+1), Буяльський (Лєднєв, 90+1), Де Пена (Родрігес, 75) – Бєсєдін
"Олімпік": Чекотун – Пасіч (Таллес, 83), Драме, Снурніцин, Лебеденко – Альваренга, Хамелюк (Завійський, 62), Бабенко, Політило, Романовський – Нкенг
Попередження: Бєсєдін, Де Пена, Попов – Нкенг, Драме, Хамелюк, Лебеденко
Вилучення: Нкенг (76, "Олімпік", друге попередження), Лебеденко (88, "Олімпік")

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До речі, перед початком гри з "Олімпіком" тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв у руки лопату і сам розчищав поле від снігу. Після такого прикладу з боку свого 75-річного наставника підопічні румуна просто не мали права грати абияк.

Завдяки цій перемозі "Динамо" відірвалося від "Шахтаря" на 4 очки, але у "гірників" – гра в запасі.

Раніше матч "Колос" – "Шахтар" був перенесений через хуртовину. Команди мали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду матч відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
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Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
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Дніпро-1Дніпро-1Дні
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2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
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Джерело: Сегодня|Спорт

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