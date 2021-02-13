"Динамо" в більшості перемогло "Олімпік": дубль Бесєдіна, супергол від Буяльського

Кияни на чотири очки випереджають "Шахтар", але у "гірників" одна гра в запасі

У суботу, 13 лютого, в своєму першому офіційному матчі року на київському стадіоні імені Валерія Лобановського "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Олімпіком" 3:1. Зазначимо, що "Олімпік" завершував зустріч удев'ятьох.

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На 20-й хвилині провал "Динамо" в обороні призвів до голу Альваренги.

Однак уже на 30-й хвилині Бєсєдін зрівняв рахунок, забивши свій перший гол після річної дискваліфікації за допінг.

А на 77-й хвилині ключовим для "Динамо" голом відзначився Буяльський, з лінії штрафного майданчика вразивши ворота "Олімпіка" шикарним ударом злету.

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На 90-й же хвилині Бєсєдін зробив дубль, оформивши перемогу "Динамо" – 3:1.

Повне відео матчу "Динамо" – "Олімпік"

"Динамо" – "Олімпік" – 3:1

Голи: Бєсєдін, 30, 90, Буяльський, 77 – Альваренга, 20

"Динамо": Бущан – Караваєв, Попов, Кендзьора, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 90+1), Буяльський (Лєднєв, 90+1), Де Пена (Родрігес, 75) – Бєсєдін

"Олімпік": Чекотун – Пасіч (Таллес, 83), Драме, Снурніцин, Лебеденко – Альваренга, Хамелюк (Завійський, 62), Бабенко, Політило, Романовський – Нкенг

Попередження: Бєсєдін, Де Пена, Попов – Нкенг, Драме, Хамелюк, Лебеденко

Вилучення: Нкенг (76, "Олімпік", друге попередження), Лебеденко (88, "Олімпік")

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До речі, перед початком гри з "Олімпіком" тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв у руки лопату і сам розчищав поле від снігу. Після такого прикладу з боку свого 75-річного наставника підопічні румуна просто не мали права грати абияк.

Завдяки цій перемозі "Динамо" відірвалося від "Шахтаря" на 4 очки, але у "гірників" – гра в запасі.

Раніше матч "Колос" – "Шахтар" був перенесений через хуртовину. Команди мали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду матч відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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