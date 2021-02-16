Луческу очолив "Динамо", щоб не вмирати: одкровення Ракицького

Український футболіст "Зеніту" Ярослав Ракицький поділився думкою щодо появи Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського "Динамо". Свого часу Луческу був наставником Ракицького в "Шахтарі".

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"Призначенню Луческу в "Динамо", звісно, трохи здивувався. Але Містер – велика людина у спорті, за рік знудьгувався за роботою. Він завжди казав, і дружина його підтверджувала, що, коли він у відпустці, то потихеньку помирає, а коли працює – оживає. Він вирішив, я не хочу його засуджувати, для мене він – велика людина і великий тренер. Дуже багато зробив для мене", – цитує Ракицького офіційний сайт "Зеніту"