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Луческу очолив "Динамо", щоб не вмирати: одкровення Ракицького

16 лютого, 13:01

Олег Люлька Олег Люлька

За словами експідопічного Мірчі, робота життєво необхідна румунові

Український футболіст "Зеніту" Ярослав Ракицький поділився думкою щодо появи Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського "Динамо". Свого часу Луческу був наставником Ракицького в "Шахтарі".

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"Призначенню Луческу в "Динамо", звісно, трохи здивувався. Але Містер – велика людина у спорті, за рік знудьгувався за роботою. Він завжди казав, і дружина його підтверджувала, що, коли він у відпустці, то потихеньку помирає, а коли працює – оживає. Він вирішив, я не хочу його засуджувати, для мене він – велика людина і великий тренер. Дуже багато зробив для мене", – цитує Ракицького офіційний сайт "Зеніту"

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Мірча Луческу
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Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, під керівництвом 75-річного Мірчі Луческу "Динамо" вийшло до групового турніру ЛЧ і там здобуло перепустку до 1/16 Ліги Європи. Також кияни лідирують в чемпіонаті України, випереджаючи на три очки "Шахтар".

Днями Луческу зустрівся з тренером збірної Росії Черчесовим.

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