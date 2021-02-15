Луческу програв наставнику "Мужиків" в голосуванні за кращого тренера України

Хоча команда Віктора Скрипника поступилася "Динамо" в боротьбі за друге місце в чемпіонаті

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник визнаний кращим тренером України серед наставників чоловічих клубних команд на церемонії нагородження "Футбольні зірки України-2020". Раніше "Шахтар" відреагував на відсутність Каштру в списку кращих тренерів року від УАФ.

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Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Друге місце в голосуванні від УАФ зайняв коуч "Десни" Олександр Рябоконь, третє – румунський керманич "Динамо" Мірча Луческу. Наставник чемпіона України "Шахтаря" виявився тільки четвертим.

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Нагадаємо, що в сезоні 2019/2020 луганська "Зоря" до останнього боролася за друге місце в чемпіонаті з "Динамо", але в підсумку стала бронзовим призером в УПЛ. Команда Скрипника не змогла вийти з групи Ліги Європи, але "Мужики" показували дуже добротний футбол, обігравши грецький АЕК і англійський "Лестер".

Раніше ми вже писали, що кращий футбольний коуч України 2020 року – з третьої сили. У грудні Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало кращого футбольного фахівця 2020 року. Їм також виявився наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник. А ось керманичі наших грандів – Мірча Луческу і Луїш Каштру – зайняли лише третє і четверте місця.

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