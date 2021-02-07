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Луческу зустрівся з тренером збірної Росії і посміхнувся для її твітера (фото)

7 лютого, 22:15

Олег Люлька Олег Люлька

Коуч київського "Динамо" вважає свого російського колегу дуже розумною людиною

У Туреччині відбулася зустріч головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу і коуча збірної Росії, колишнього спартаківця Станіслава Черчесова. Румун сфотографувався із Черчесовим для Twitter-акаунту національної команди РФ, який і опублікував знімок.

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Відзначимо, що цими днями "Динамо", очолюване Мірчею Луческу, завершує свій збір в Туреччині. Черчесов же в цій країні стежить за спарингами за участю кандидатів до своєї збірної.

Про що спілкувалися Луческу і Черчесов, поки не відомо, але, ймовірно, вони могли згадувати свої протистояння в 2018 році. Тоді збірні РФ і Туреччини, де працював румун, тричі грали одна з одною. Двічі виграв Черчесов, і один раз була зафіксована нічия.

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Причому Луческу тоді нахвалював Черчесова, кажучи: "Черчесов – дуже розумна людина. І зробив з Росії дуже сильну команду. На ЧС-2018 вона грала в дуже організований, дисциплінований футбол".

Раніше журналіст побажав Черчесову програти Україні у фінальній частині Євро, на що той відповів: "Якщо ця зустріч відбудеться десь у півфіналі, буду радий. Чи програємо... Ну тут, як кажуть, я не хотів би сперечатися..."

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Динамо Київ збірна Росії Мірча Луческу Станіслав Черчесов

Джерела: Сегодня|Спорт , twitter.com/TeamRussia

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