Кадр дня! Луческу лопатою розчищав поле від снігу для матчу "Динамо" – "Олімпік"

У прибиранні поля 75-річному румунові допомагав його асистент Олег Гусєв

75-річний Мірча Луческу взяв у руки лопату, щоб розчистити від снігу поле стадіону імені Валерія Лобановського для матчу "Динамо" – "Олімпік". Допомагав румунові в прибиранні газону його асистент Олег Гусєв.

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"Динамо" – "Олімпік": онлайн матчу чемпіонату України

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Після такого прикладу з боку наставника футболісти "Динамо" просто не мають права грати абияк.

Відео онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Олімпік"

Нагадаємо, раніше матч першого в 2021 році туру УПЛ "Колос" – "Шахтар" був перенесений через хуртовину. Команди мали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду матч відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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