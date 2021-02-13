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Кадр дня! Луческу лопатою розчищав поле від снігу для матчу "Динамо" – "Олімпік"

13 лютого, 17:31

Олег Люлька Олег Люлька

У прибиранні поля 75-річному румунові допомагав його асистент Олег Гусєв

75-річний Мірча Луческу взяв у руки лопату, щоб розчистити від снігу поле стадіону імені Валерія Лобановського для матчу "Динамо" – "Олімпік". Допомагав румунові в прибиранні газону його асистент Олег Гусєв.

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"Динамо" – "Олімпік": онлайн матчу чемпіонату України

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Після такого прикладу з боку наставника футболісти "Динамо" просто не мають права грати абияк.

Відео онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Олімпік"

Нагадаємо, раніше матч першого в 2021 році туру УПЛ "Колос" – "Шахтар" був перенесений через хуртовину. Команди мали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду матч відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забиті 25
Пропущені 10
Різниця 15
Результати останніх матчів: Н В В В П
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
12
5
2
5
20
20
0
17
Забиті 20
Пропущені 20
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В П Н В
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
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1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
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МинайМинайМин
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Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
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РухРухРух
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6
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-11
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Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
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Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

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чемпіонат України Динамо Київ Мірча Луческу поле Олімпік Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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