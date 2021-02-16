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Луческу принял "Динамо", чтобы не умирать: откровения Ракицкого

16 февраля, 13:01

Олег Люлька Олег Люлька

По словам экс-подопечного Мирчи, работа жизненно необходима румыну

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился мнением относительно появления Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо". В свое время Луческу был наставником Ракицкого в "Шахтере".

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"Назначению Луческу в "Динамо", конечно, немного удивился. Но Мистер – большой человек в спорте, за год соскучился по работе. Он всегда говорил, и жена его подтверждала, что, когда он в отпуске, то потихоньку умирает, а когда работает – оживает. Он принял решение, я не хочу его осуждать, для меня он – великий человек и великий тренер. Очень многое сделал для меня", – цитирует Ракицкого официальный сайт "Зенита"

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Мирча Луческу
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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, под руководством 75-летнего Мирчи Луческу "Динамо" вышло в групповой турнир ЛЧ и там добыло пропуск в 1/16 Лиги Европы. Также киевляне лидируют в чемпионате Украины, опережая на три очка "Шахтер".

На днях Луческу встретился с тренером сборной России Черчесовым.

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тренер Динамо Киев Зенит Санкт-Петербург Мирча Луческу Ярослав Ракицкий
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