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"І я взяв лопату": Луческу розповів, що змусило його стати прибиральником

13 лютого, 22:50

Олег Люлька Олег Люлька

Мірчі не сподобалась одна з ділянок поля перед грою "Динамо" з "Олімпіком", і він особисто взявся усувати недолік

Фішкою першого ігрового дня чемпіонату України 2021 року стало перевтілення головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу в прибиральника снігу перед матчем з "Олімпіком", виграним його командою 3:1. Після гри 75-річний румунський фахівець розповів, що змусило його взяти в руки лопату.

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"Для гравців дуже важливо, щоб футбольне поле було якнайкраще, аби на ньому можна було показати якісну гру. Я побачив цей шматочок поля зі снігом і, користуючись нагодою, взяв лопату, щоб прибрати його. І змусив всіх, хто був поруч, очистити цю ділянку. Я показав приклад. І інші хлопці, той же Олег Гусєв, схопили лопати. Спасибі хлопцям, які допомогли", – з усмішкою розповів Луческу в коментарі YouTube-каналу "Динамо".

"За 12 років, скільки я в Україні, не було ще таких складних метеоумов у грі. Але графік такий. Влітку збірній належить виступати на Євро, тому інших дат для матчів чемпіонату немає. Довелося грати в таких умовах", – з розумінням поставився до ситуації Мірча.

Дивіться, як Луческу лопатою розчищав поле

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Нагадаємо, завдяки перемозі над "Олімпіком" "Динамо" відірвалося від "Шахтаря" на 4 очки, але у "гірників" – гра в запасі.

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Раніше матч "Колос" – "Шахтар" був перенесений через хуртовину. Команди мали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду поєдинок відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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Команда
І
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Заб.
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Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
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Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
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2
ШахтарШахтарШах
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29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
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19
13
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Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
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Забиті 25
Пропущені 11
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5
ВорсклаВорсклаВор
13
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Забиті 17
Пропущені 10
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Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
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4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
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4
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Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
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-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
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2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
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Різниця -12
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