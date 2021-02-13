"І я взяв лопату": Луческу розповів, що змусило його стати прибиральником

Мірчі не сподобалась одна з ділянок поля перед грою "Динамо" з "Олімпіком", і він особисто взявся усувати недолік

Фішкою першого ігрового дня чемпіонату України 2021 року стало перевтілення головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу в прибиральника снігу перед матчем з "Олімпіком", виграним його командою 3:1. Після гри 75-річний румунський фахівець розповів, що змусило його взяти в руки лопату.

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"Для гравців дуже важливо, щоб футбольне поле було якнайкраще, аби на ньому можна було показати якісну гру. Я побачив цей шматочок поля зі снігом і, користуючись нагодою, взяв лопату, щоб прибрати його. І змусив всіх, хто був поруч, очистити цю ділянку. Я показав приклад. І інші хлопці, той же Олег Гусєв, схопили лопати. Спасибі хлопцям, які допомогли", – з усмішкою розповів Луческу в коментарі YouTube-каналу "Динамо".

"За 12 років, скільки я в Україні, не було ще таких складних метеоумов у грі. Але графік такий. Влітку збірній належить виступати на Євро, тому інших дат для матчів чемпіонату немає. Довелося грати в таких умовах", – з розумінням поставився до ситуації Мірча.

Дивіться, як Луческу лопатою розчищав поле

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Нагадаємо, завдяки перемозі над "Олімпіком" "Динамо" відірвалося від "Шахтаря" на 4 очки, але у "гірників" – гра в запасі.

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Раніше матч "Колос" – "Шахтар" був перенесений через хуртовину. Команди мали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду поєдинок відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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