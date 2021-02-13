"Він вирішує!" Луческу в захваті від "щучки" свого допінг-грішника

Уже в першому офіційному матчі після річної дискваліфікації за допінг Артем Бєсєдін видав феєрію. Два його голи-близнюки, забиті головою на добиванні "щучкою" після дальніх ударів партнерів, принесли "Динамо" перемогу над "Олімпіком" 3:1.
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Мірча Луческу в захваті.
"Бесєдін чудово повернувся. Цей гравець вирішує результат матчу, пресингує суперника. Артем повернувся тріумфатором", – заявив головний тренер "Динамо" в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Сам Бесєдін після гольового дубля зізнається: "Я дуже довго чекав цього. Мені потрібно було багато що згадати. Радий, що все вдалося. Звичайно, я бачу, чого мені бракує. Але все повернеться. З точки зору фізики почуваюся добре".
Відео голів Бєсєдіна у ворота "Олімпіка"
Дубль Бєсєдіна в грі з "Олімпіком" став несподіванкою з огляду на те, що на зборах форварди "Динамо" не забили жодного м'яча. При цьому, крім Артема, Луческу задіяв на вістрі Владислава Супрягу, Владислава Ваната і Назарія Русина.
Тепер же Бєсєдін міцно закріпив за собою статус основного нападника "Динамо" на найближчі матчі Ліги Європи з "Брюгге" 18 і 25 лютого.
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