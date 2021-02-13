Русский
$ 27,84
33,81

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Він вирішує!" Луческу в захваті від "щучки" свого допінг-грішника

13 лютого, 21:22

Олег Люлька Олег Люлька

Повернення в гру після дискваліфікації динамівець Бєсєдін відзначив переможним дублем у ворота "Олімпіка"

Уже в першому офіційному матчі після річної дискваліфікації за допінг Артем Бєсєдін видав феєрію. Два його голи-близнюки, забиті головою на добиванні "щучкою" після дальніх ударів партнерів, принесли "Динамо" перемогу над "Олімпіком" 3:1.

Реклама

Читайте також: LOVEхаки для закоханих до Дня святого Валентина

Мірча Луческу в захваті.

"Бесєдін чудово повернувся. Цей гравець вирішує результат матчу, пресингує суперника. Артем повернувся тріумфатором", – заявив головний тренер "Динамо" в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Артем Бєсєдін

Артем Бєсєдін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сам Бесєдін після гольового дубля зізнається: "Я дуже довго чекав цього. Мені потрібно було багато що згадати. Радий, що все вдалося. Звичайно, я бачу, чого мені бракує. Але все повернеться. З точки зору фізики почуваюся добре".

Реклама

Відео голів Бєсєдіна у ворота "Олімпіка"

Дубль Бєсєдіна в грі з "Олімпіком" став несподіванкою з огляду на те, що на зборах форварди "Динамо" не забили жодного м'яча. При цьому, крім Артема, Луческу задіяв на вістрі Владислава Супрягу, Владислава Ваната і Назарія Русина.

Тепер же Бєсєдін міцно закріпив за собою статус основного нападника "Динамо" на найближчі матчі Ліги Європи з "Брюгге" 18 і 25 лютого.

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України Динамо Київ Мірча Луческу Олімпік Донецьк Артем Бесєдін

Джерело: Профутбол

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Кабанейро!" З таким животом Алієву точно не возз'єднатися з МілевськимФутбол
Пологи ось-ось! Нові інтимні фото від найпопулярнішої дружини футболіста в УПЛ
Пологи ось-ось! Нові інтимні фото від найпопулярнішої дружини футболіста в УПЛФутбол
Найсексуальніша матуся українського футболу розкрила секрет своєї форми
Найсексуальніша матуся українського футболу розкрила секрет своєї формиФутбол
Колишня зірка
Колишня зірка "Динамо" винесла вирок Селезньову за скандал у "Колосі"ЧУ з футболу
Вагітна дружина футболіста запальним танцем відзначила довгоочікувану зустріч
Вагітна дружина футболіста запальним танцем відзначила довгоочікувану зустрічЧУ з футболу
Секс-бомба! Дівчина динамівця – в шикарній формі після пологів
Секс-бомба! Дівчина динамівця – в шикарній формі після пологівФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти