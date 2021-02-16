Що зробили снігопади і морози з полем "Олімпійського", де 18 лютого грати "Динамо"

Агроном київської арени поки задоволений станом газону, але не може гарантувати, що все буде ідеально

Морози в Україні турбують суперника "Динамо" по 1/16 Ліги Європи "Брюгге". Бельгійці думають відмовитися від гри, якщо температура опуститься нижче -15 градусів. Про стан газону НСК "Олімпійський" напередодні матчу 18 лютого розповів головний агроном арени Максим Стельмах. А "Брюгге" летить до Києва без тренера і трьох гравців з COVID-19.

Реклама

НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Зараз снігу на полі немає, газон підігрівається, температура поверхні +11... +13 градусів, незважаючи на морози -15, і навіть -19 вночі. Звичайно, якщо температура опуститься і випадуть опади, це може вплинути на якість газону. Але поки він знаходиться в оптимальному стані, візуально поліпшивши вигляд після грудневих матчів. Щільність трави збільшилася, і матч з "Брюгге" повинні провести без екстраординарних ситуацій", – цитує Стельмаха "Динамо".

Читайте також: Степаненко – гарне вино, яке люблять вболівальники, але футболіст №1 – Циганков

Правда, гарантувати, що все буде ідеально, агроном не може: "Дуже низькі температури і опади можуть вплинути на якість поля, але в будь-якому разі воно не мерзле, стабільне і придатне для якісного футболу".

Реклама

Зустріч Ліги Європи у Києві розпочнеться о 19:55 18 лютого, а синоптики поки обіцяють на 20:00 четверга якраз -15 градусів. А по ходу матчу температура може впасти ще нижче.

Раніше ми писали, що захисника "Динамо" оглянули польські лікарі.

Дивіться, як "Динамо" грало в Лізі чемпіонів

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама