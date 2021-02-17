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Соперника "Динамо" в Лиге Европы дополнительно проверят на коронавирус по приказу Минздрава

17 февраля, 09:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бельгийцы в Украине будут под жестким контролем

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы бельгийский "Брюгге" по прибытии в Украину пройдет дополнительное тестирование на коронавирус, так как накануне в бельгийском клубе произошла вспышка COVID-19. Из-за этого "Брюгге" летит в Киев без тренера и трех игроков.

"По прибытии, бельгийскую делегацию ожидает не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЛР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в "Брюгге". Уведомление об этом получили как команды, так и УЕФА. Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне", – сообщили в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

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Состав "Брюгге" на матч в Киеве:

Напомним, накануне матча с "Брюгге", который начнется 18 февраля в 19:55, "Динамо" обыграло "Олимпик" 3:1 в первом для себя официальном поединке года.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в ЛЧ "Ференцварош"

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Лига Европы Динамо Киев коронавирус Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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