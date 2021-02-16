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Коронавірус грає за "Динамо": "Брюгге" летить до Києва без тренера і трьох гравців

16 лютого, 12:28

Олег Люлька Олег Люлька

Керувати діями бельгійців на "Олімпійському" буде наставник дубля

Підозри щодо спалаху коронавіруса в "Брюгге" перед четверговим матчем 1/16 Ліги Європи з київським "Динамо" на НСК "Олімпійський" підтвердилися.

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Напередодні бельгійська команда здала тести на коронавірус, результати яких стали відомі сьогодні. Отже, COVID-19 діагностований у головного тренера "Брюгге" Філіпа Клемана і його помічників. Але це ще не все.

Філіпп Клеман

Філіпп Клеман / Фото: Twitter

Також коронавірус виявлений у футболістів "Брюгге" – Ганса Ванакена, Матея Мітровича і Стефано Денсвіла. При цьому тест Шарля де Кетеларе, у якого були симптоми хвороби, виявився негативним.

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Як повідомляє офіційний сайт "Брюгге", всі гравці і тренери команди з позитивними результатами відправлені на карантин і до Києва, відповідно, не летять. А керувати бельгійською командою на НСК "Олімпійський" буде тренер "Брюгге" U-23 Рік де Міл, якому буде асистувати його помічник Тім Смолдерс.

Нагадаємо, напередодні матчу з "Брюгге", який розпочнеться 18 лютого о 19:55, "Динамо" обіграло "Олімпік" 3:1 в першому для себе офіційному поєдинку року.

Дивіться, як "Динамо" перемагало в ЛЧ "Ференцварош"

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