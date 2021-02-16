Захисника "Динамо" оглянули польські лікарі: що чекає на Шабанова

На початку лютого стало відомо, що з "Динамо" йде гравець, який приніс останній трофей до Луческу. Варшавська "Легія" була зацікавлена в оренді захисника Артема Шабанова, якому при Мірчі Луческу нечасто дістається ігровий час. А сьогодні прийшло підтвердження, що Шабанов точно продовжить кар'єру в Польщі.

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Захисник "Динамо" вже пройшов медогляд в "Легії". Як повідомляє портал Legionisci, сторонам залишилося залагодити лише деякі формальності. Найближчим часом має відбутися презентація, на якій варшавський клуб офіційно оголосить про трансфер 28-річного українця.

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Нагадаємо, раніше Шабанова сватали в "Зорю", але, за неофіційними даними, кияни відмовилися віддавати гравця в оренду, наполягаючи на повноцінному трансфері, на який луганчани не погодилися.

Артем Шабанов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо" В тренді Померла найсильніша людина планети з України

Пізніше повідомлялося, що Шабанов міг перебратися в чемпіонат Казахстану, але там ахнули від апетитів українського футболіста, який нібито хотів отримувати 40 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, що в поточному сезоні захисник зіграв за "Динамо" всього два матчі у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в 1,5 млн євро. "Легія" зараз йде на другому місці в Польщі і відстає від "Погоні" всього на два очки.

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Дивіться, як Шабанов забивав за "Динамо"

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