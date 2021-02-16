Русский
$ 27,97
33,93

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Захисника "Динамо" оглянули польські лікарі: що чекає на Шабанова

16 лютого, 17:26

Олена Павлова Олена Павлова

Український футболіст спробує допомогти "Легії" в боротьбі за титул

На початку лютого стало відомо, що з "Динамо" йде гравець, який приніс останній трофей до Луческу. Варшавська "Легія" була зацікавлена в оренді захисника Артема Шабанова, якому при Мірчі Луческу нечасто дістається ігровий час. А сьогодні прийшло підтвердження, що Шабанов точно продовжить кар'єру в Польщі.

Реклама

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Захисник "Динамо" вже пройшов медогляд в "Легії". Як повідомляє портал Legionisci, сторонам залишилося залагодити лише деякі формальності. Найближчим часом має відбутися презентація, на якій варшавський клуб офіційно оголосить про трансфер 28-річного українця.

Читайте також: Секс-бомба, яка дивом залишилася в живих: найсоковитіші фото дівчини героя "Динамо" у фіналі Кубка

Реклама

Нагадаємо, раніше Шабанова сватали в "Зорю", але, за неофіційними даними, кияни відмовилися віддавати гравця в оренду, наполягаючи на повноцінному трансфері, на який луганчани не погодилися.

Артем Шабанов

Артем Шабанов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В тренді
Померла найсильніша людина планети з України

Пізніше повідомлялося, що Шабанов міг перебратися в чемпіонат Казахстану, але там ахнули від апетитів українського футболіста, який нібито хотів отримувати 40 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, що в поточному сезоні захисник зіграв за "Динамо" всього два матчі у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в 1,5 млн євро. "Легія" зараз йде на другому місці в Польщі і відстає від "Погоні" всього на два очки.

Реклама

Дивіться, як Шабанов забивав за "Динамо"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України Динамо Київ чемпіонат Польщі Легія медоборудование Артем Шабанов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол
Проклятий розпис! Дружина футболіста
Проклятий розпис! Дружина футболіста "Зорі" впала на виході з РАЦСу, гравцеві вибили зубФутбол
Із ким випивав Селезньов: повний список
Із ким випивав Селезньов: повний списокФутбол
"Проти ночі": Даша Савіна поділилася ледь не забутою красоюФутбол
"Колос" – "Шахтар": онлайн матчу чемпіонату України в День ВалентинаЧУ з футболу
"Кабанейро!" З таким животом Алієву точно не возз'єднатися з МілевськимФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти