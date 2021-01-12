Казахи ахнули, дізнавшись апетити гравця Динамо ". Хотів дворазового збільшення зарплати

Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов під час зимового трансферного вікна міг перебратися в чемпіонат Казахстану, але перехід зірвався через непомірні апетити українського футболіста. За інформацією Telegram-каналу Динамо Київ Inside, Шабанов хотів заробляти удвічі більше, ніж в Києві, а саме 40 тисяч доларів на місяць.

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"Щодо Шабанова в зимове міжсезоння були запити зі стану одного з лідерів чемпіонату Казахстану. Планувався повноцінний трансфер. Але все закінчилося в момент, коли казахи дізналися заробітну плату захисника, який провів 2 матчі з початку сезону. Для того щоб заманити подібного рівня гравця з ЛЧ в Казахстан, потрібно дворазове підвищення платні як мінімум. А платити 40К $ в місяць навіть казахи не зможуть", – повідомило джерело.

Шабанов, якого transfermarkt оцінює в 2,2 мільйона євро, при Луческу відіграв лише два поєдинки – по одному в Прем'єр-лізі і Лізі чемпіонів. Хоча ще в минулому сезоні Артем був одним з найбільш затребуваних гравців у складі киян, відігравши 35 матчів у всіх турнірах.

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