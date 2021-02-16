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Шевченко залишився в Києві на матчі "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Європи і дав прогноз

16 лютого, 21:11

Олена Павлова Олена Павлова

Тренер збірної України вважає, що українські клуби знаходяться в хорошій формі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прилетів в Україну на премію "Футбольні зірки України-2020", а потім вирішив залишитися на перші поєдинки "Шахтаря" і "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Також наставник поділився думкою про шанси українських клубів в боротьбі за трофей.

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"Шахтар" і "Динамо" боєздатні в єврокубках і знаходяться в хорошій формі. Я залишуся в Києві на матчі "Динамо" і "Шахтаря". Я вважаю, що єврокубкова весна для нас буде вдалою, наші клуби пройдуть цей раунд і дійдуть ще далі", – сказав Шевченко ТК "Футбол".

/ Фото: УАФ

18 лютого в рамках 1/16 Ліги Європи "Динамо" прийме в Києві "Брюгге", початок матчу о 19:55. А "Шахтар" в цей же день зіграє в Тель-Авіві проти "Маккабі", старт поєдинку о 22:00. 25 лютого відбудуться матчі-відповіді – "гірники" зустрінуться в столиці України з "Маккабі", а "Динамо" відправиться до Бельгії.

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Раніше ми розповідали, що зробили снігопади і морози з полем "Олімпійського", де 18 лютого грати "Динамо".

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тренер Андрій Шевченко Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк шанси Маккабі Тель-Авів Брюгге
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