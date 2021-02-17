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Зліт красунь в Бергамо. Дружина Маліновського – з жінками інших гравців "Аталанти"

17 лютого, 20:24

Олег Люлька Олег Люлька

Тут і бразилійка, і колумбійка. А як мову спілкування дівчата використовують італійську

Дружина українського півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського показала, як вона здружилася з дружинами інших футболістів італійського клубу. Роксана вибралася пообідати в ресторані Бергамо з коханою колумбійця Луїса Мюріеля Паулою і другою половинкою бразильця Рафаела Толоя Флавією, а також зі своєю подругою Людмилою Тебальді.

"Це мій перший ланч без Олівочки", – зазначила в Instagram Роксана Маліновська, яка в листопаді 2019-го народила своєму чоловікові дочку Олівію

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"Як класно все-таки знати іноземні мови! – додала дружина Руслана Маліновського. – Всі ми з дівчатами такі різні, тут і Бразилія, і Колумбія, і Україна... Всі ми розмовляємо різними мовами, а італійська нас об'єднала, тільки нею може розмовляти кожна з нас! Не знаючи мови, як би ми розуміли одна одну? Мораль: навчання – світло"

До речі, погода зараз в Бергамо – зовсім не така, як в Україні.

"Весна прийшла!!!" – не натішиться Роксана Маліновська

Руслан Маліновський і його дружина Роксана

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

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Читайте також: "Як би це смішно не звучало": Маліновський розповів, як Коваленка завантажили в "Аталанті"

Раніше ми розповідали про головну вболівальницю нового одноклубника Руслана Маліновського в "Аталанті" – дівчина Віктора Коваленка струнка, як дружина Шеви.

Дивіться, як Маліновський забиває за "Аталанту"

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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чемпіонат Італії Аталанта WAGs Роксана Малиновская

Джерело: Сегодня|Спорт

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