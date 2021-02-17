У сексуальних трусиках зависла в шпагаті! Дивіться, що вміє дружина тренера збірної України

Дружина колишньої зірки "Динамо" і "Дніпра", а нині тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина похвалилася відмінною розтяжкою, опублікувавши яскраві фотографії зимової відпустки на Мальдівах.

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Дівчина в спокусливих білих трусиках в еротичному шпагаті зависла над водою, схопившись руками за мотузки гойдалок. Схожі номери побачиш хіба що від майстрів акробатики в цирку.

Але чарівна Христина Ротань влаштувала "шоу" своїм фоловерам онлайн.

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"У таку морозну погоду я особливо хочу на море", – зізналася у себе в Instagram Христина Ротань, яка зібрала під фото зі шпагатом чимало емодзі з величезними від подиву очима. Зокрема, від дружини капітана "Динамо" Сергія Сидорчука Анни

Дивіться інші яскраві фото Христини Ротань

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