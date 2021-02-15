"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подруги

Колишня дружина відомого футболіста "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка поділилася неоднозначним фото в соцмережах. На знімку видно нижню білизну Ірини.

"Ось дивіться, не пам'ятаю хто фоткав, але одна з моїх рідних подруг... І все б нічого, все як би красиво, але момент з трусиками вас не бентежить? А що, якби це була не зима, а літо? І я б їх не наділа взагалі? Хіба подруги так роблять", – підписала фото в Instagram Морозюк.

Раніше Ірина розповіла інтимну історію зі свого життя. Дівчина зізналася, що якось її сфотографували повністю оголеною в роздягальні, однак найбільше в цій історії здивувала реакція чоловіка.

Яскраві фото Ірини Морозюк в Instagram:



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