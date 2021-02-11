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Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами

11 лютого, 08:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Людмила Осачук виступає за Луцький університет

Людмила Осачук вважається однією з найкрасивіших волейболісток України. Дівчина це підтверджує раз по раз, викладаючи в соцмережі ефектні фото.

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Наступне дивовижне фото довгонога красуня підписала в Instagram без удаваної скромності: "Світ має бачити цей шедевр".

Людмила Осачук виступає за волейбольну команду з Луцька "Волинь-Університет-ОДЮСШ". З нею вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".

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волейболістка Людмила Осачук
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