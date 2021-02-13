Русский
$ 27,84
33,81
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини тенісу

Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні

13 лютого, 13:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Алеся Кафельникова знатно відпочиває на курорті

Дочка легенди світового тенісу Євгена Кафельникова продовжує дивувати. Днями Алеся в Instagram опублікувала інтимні фото з ванни. Тепер пішла ще далі.

Читайте також: День святого Валентина: поради про те, як провести свято, для романтиків, екстремалів, шопоголіків і всіх-всіх-всіх

Цього разу Алеся зовсім гола залізла на слона. Так оригінально дівчина відпочиває на знаменитому курорті Балі.

Треба сказати, що дівчина давно в модельному бізнесі і не вперше викладає в соцмережі відверті фото. Раніше ми писали, що Алеся Кафельникова знялася топлес і прикрила груди журналом.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
слон Євген Кафельников WAGs
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Валентинка" із сідниць: дочка легенди російського спорту готова до Дня закоханихТеніс
Найсексуальніша
Найсексуальніша "ракетка" світового тенісу, яку ви не побачите на Australian OpenТеніс
Світоліна виграла три мільйони в Австралії
Світоліна виграла три мільйони в АвстраліїТеніс
Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеру
Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеруТеніс
Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоніТеніс
Світоліна знищує Путінцеву! Це хороший знак
Світоліна знищує Путінцеву! Це хороший знакТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти