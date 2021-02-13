Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні

Дочка легенди світового тенісу Євгена Кафельникова продовжує дивувати. Днями Алеся в Instagram опублікувала інтимні фото з ванни. Тепер пішла ще далі.

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Цього разу Алеся зовсім гола залізла на слона. Так оригінально дівчина відпочиває на знаменитому курорті Балі.

Треба сказати, що дівчина давно в модельному бізнесі і не вперше викладає в соцмережі відверті фото. Раніше ми писали, що Алеся Кафельникова знялася топлес і прикрила груди журналом.

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