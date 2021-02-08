"Валентинка" з сідниць: дочка легенди російського спорту готова до Дня закоханих

Дочка легенди російського тенісу Євгенія Кафельникова Олеся на своїй сторінці в Instagram опублікувала інтимні фото з ванною, на яких засвітила сідниці. Дівчина не стала скромничати і назвала фото своєї "валентинкою".
Дівчина давно в модельному бізнесі і не вперше викладає в соцмережі відверті фото. Деякий час назад ми писали, що Олеся Кафельникова знялася топлес і прикрила груди журналом.
Втім, деякий час назад в її житті були проблеми, пов'язані з особистим життям. В минулому році Олеся Кафельникова потрапила в психіатричну лікарню. З чуток, вона важко переживала розлучення з коханим – репером Pharaoh.
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