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"Валентинка" з сідниць: дочка легенди російського спорту готова до Дня закоханих

8 лютого, 19:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неймовірно спекотне фото від Олесі Кафельникової

Дочка легенди російського тенісу Євгенія Кафельникова Олеся на своїй сторінці в Instagram опублікувала інтимні фото з ванною, на яких засвітила сідниці. Дівчина не стала скромничати і назвала фото своєї "валентинкою".

Дівчина давно в модельному бізнесі і не вперше викладає в соцмережі відверті фото. Деякий час назад ми писали, що Олеся Кафельникова знялася топлес і прикрила груди журналом.

Втім, деякий час назад в її житті були проблеми, пов'язані з особистим життям. В минулому році Олеся Кафельникова потрапила в психіатричну лікарню. З чуток, вона важко переживала розлучення з коханим – репером Pharaoh.

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дівчина Євген Кафельников WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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