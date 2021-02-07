Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!

Разом з 23-річним українським футболістом Мар'яном Шведом, який забив три м'ячі в останніх матчах за бельгійський "Мехелен", активізувалася і його дружина Ольга. Тільки в соцмережах.

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Дівчина опублікувала в Instagram гаряче фото – в чорному плащі на голе тіло.

Красуня цікавиться у підписників: "Що запитаєш, якщо відповіддю буде "Так"?"

Серед запитань до Ольги Швед виявилися такі: "Килими карбонові брати будемо?" і "Лоскотання на ступнях не боїшся?"

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Відзначимо, що після невдалого переходу до "Селтіка" і подальшої оренди в "Мехелен", де один із найбільш багатообіцяючих українських футболістів продовжував полірувати лавку запасних, багато хто вже встиг поставити на його кар'єрі хрест.

Тим більше що тренер "Мехелена" Вутер Вранкен відкрито розкритикував Шведа, заявивши: "Я не збираюся більше витрачати на нього час. Партнери та персонал докладають всіх зусиль, щоб включити Шведа в малюнок команди. Але він ставить себе вище за інших. Швед регулярно спізнюється і вдає, що його немає на тренуваннях".

Однак після цього розносу від тренера Мар'ян Швед взявся за розум: він почав забивати, а "Мехелен" – вигравати.

Глядачі ж знову стали свідками поцілунків Мар'яна в камеру – так він традиційно святкує свої голи, присвячуючи їх дружині Ользі та дочці Мії.

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Дивіться більше фото звабливої дружини Мар'яна Шведа

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