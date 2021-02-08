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Вагітна дружина футболіста запальним танцем відзначила довгоочікувану зустріч

8 лютого, 11:51

Олена Павлова Олена Павлова

Ліза Третьякова очікує, що другу дитину народить раніше

Популярна дружина українського футболіста "Олександрії" Максима Третьякова, Ліза, запальним танцем на тлі ялинки зустріла новий тиждень своєї вагітності. Нагадаємо, що у дівчини в Instagram вже 218 тисяч підписників. А раніше вагітна Третьякова показала "футбол" в своєму животі.

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"Зустрічаю свою 34-ту тиждень вагітності. А по УЗД і розвитку малюка 36-ю. Не віриться, що залишилося ще зовсім трішки до зустрічі з нашим карапузом. Р.S. Судячи зі статистики, найчастіше другі пологи починаються не в 40 тижнів , а раніше ", – підписала своє відео Ліза, яка чекає на другу дитину.

Раніше дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова приголомшила визнанням, що під час своїх перших пологів просила її вбити .

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раніше вагітна дружина українського футболіста поділилася еротичним відео . Дівчина постала перед камерою повністю оголеною, а її тіло було вкрите блискітками.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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вагітна Олександрія WAGs дружина футболіста Максим Третьяков Лиза Третьякова
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