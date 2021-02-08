Вагітна дружина футболіста запальним танцем відзначила довгоочікувану зустріч

Популярна дружина українського футболіста "Олександрії" Максима Третьякова, Ліза, запальним танцем на тлі ялинки зустріла новий тиждень своєї вагітності. Нагадаємо, що у дівчини в Instagram вже 218 тисяч підписників. А раніше вагітна Третьякова показала "футбол" в своєму животі.

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"Зустрічаю свою 34-ту тиждень вагітності. А по УЗД і розвитку малюка 36-ю. Не віриться, що залишилося ще зовсім трішки до зустрічі з нашим карапузом. Р.S. Судячи зі статистики, найчастіше другі пологи починаються не в 40 тижнів , а раніше ", – підписала своє відео Ліза, яка чекає на другу дитину.

Раніше дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова приголомшила визнанням, що під час своїх перших пологів просила її вбити .

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раніше вагітна дружина українського футболіста поділилася еротичним відео . Дівчина постала перед камерою повністю оголеною, а її тіло було вкрите блискітками.

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