"Непередавані почуття": красуня розповіла, як гравець "Шахтаря" робив їй пропозицію

Даша бажає всім дівчатам відчути це на собі

Футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Валерій Бондар зробив пропозицію своїй дівчині Даші Савіній. Захисник скористався вихідними після завершення тренувального збору і влаштував коханій романтичне побачення, яке закінчилося пропозицією руки і серця. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася емоціями.

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"Це був незабутній день. Один сюрприз переходив в інший, інший в третій і так по колу..., а найголовніше це те, що навпроти були очі коханої людини, наповнені величезною любов'ю і щастям.

Емоції досі переповнюють. Це непередавані відчуття, коли твій коханий чоловік стає на коліно, говорить зворушливі слова і дає зрозуміти, що хоче провести з тобою все життя, а потім одягає каблучку на палець.

Я щиро хочу побажати кожній дівчині відчути це на собі. Я бажаю кожній з вас бути по-жіночому щасливою і коханою. Щоб ви плакали лише від щастя, а ваш чоловік був готовий гори звернути заради вас. І, повірте, свого чоловічка ви відчуєте відразу! У перші ж секунди...", – написала Даша.

Про відносинах Даші і Валерія стало відомо в серпні минулого року. До цього вона зустрічалася з нападаючим "Динамо" і партнером Бондаря по збірній України Владиславом Супрягою. Дівчина працює спортивною журналісткою і заробила величезну любов уболівальників завдяки відвертим знімкам в Instagram.

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