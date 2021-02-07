Вертоліт, засновники Києва та жива музика: гравець "Шахтаря" оригінально освідчився своїй дівчині

Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Валерій Бондар зробив пропозицію своїй дівчині Даші Савіній. Про це пара повідомила в соцмережах.

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"I said YES" (Я сказала ТАК), – написала в Instagram Даша. "Найголовніше" ТАК "в моєму житті. Я люблю тебе", – це вже пише Валерій.

Заручини пройшла в Києві біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи по фотографіях, туди закохані прилетіли на вертольоті. Їх чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!

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Нагадаємо, Даша Савіна довгий час зустрічалася з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою. Однак на початку минулого літа стало відомо, що Супряга і Савіна розлучилися. "Просто на якомусь етапі відносини перестали розвиватися", – зазначила модель-журналістка.

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Пізніше Савіна закрутила роман з Валерієм Бондаремем, з яким, за її словами, вона – як за кам'яною стіною.

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