Гола під владою м'язів! На кого запала найсексапільніша велосипедистка світу

Не найкраща новина для шанувальників найсексуальнішої велосипедистки світу. Люсія Яворчекова не вільна. Про це чарівна словачка повідомила у себе в Instagram, виклавши кілька досить відвертих фото зі своїм коханим – Крістіаном Грейтаком.

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Люсія обіймає Крістіана зі спини, притискаючись до його м'язистого тіла голими грудьми.

Художник, фотограф, музикант і мандрівник – так бойфренд Люсії Яворчекової представляється в соцмережах. А свій роман з велосипедисткою-моделлю порівнює з океаном: "Так само дикий".

Сама Люсія зізнається: "Ніколи не могла б подумати, що у мене будуть такі стосунки. Щодня він нагадує мені про мою значущість і підтримує мене в моменти поганого настрою замість того, щоб змушувати почуватися винуватою. Дівчата, ви ніколи не зможете набриднути тому, хто не може вами насититися".

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Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що фото повністю голої Люсії Яворчекової забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову. При цьому дівчина закликала підписника, за скаргою якого на її відвертість виник скандал, видалитися з її фоловерів.

Люсія Яворчекова Відео: Instagram

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