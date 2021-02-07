Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мира

Не лучшая новость для поклонников самой сексуальной велосипедистки мира. Люсия Яворчекова не свободна. Об этом очаровательная словачка сообщила у себя в Instagram, выложив несколько довольно откровенных фото со своим возлюбленным – Кристианом Грейтаком.

Реклама

Люсия обнимает Кристиана со спины, прижимаясь к его мускулистому телу голой грудью.

Художник, фотограф, музыкант и путешественник – так бойфренд Люсии Яворчековой представляется в соцсетях. А свой роман с велосипедисткой-моделью сравнивает с океаном: "Такой же дикий".

В свою очередь Люсия признается: "Никогда не могла бы подумать, что у меня будут такие отношения. Каждый день он напоминает мне о моей значимости и поддерживает меня в моменты плохого настроения вместо того, чтобы заставлять чувствовать себя виноватой. Девчонки, вы никогда не сможете надоесть тому, кто не может вами насытиться".

Реклама

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

Реклама

Реклама

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что фото полностью голой Люсии Яворчековой забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова. При этом девушка призвала подписчика, по жалобе которого на ее откровенность возник скандал, удалиться из ее фолловеров.

Люсия Яворчекова Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама