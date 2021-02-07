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Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мира

7 февраля, 16:41

Олег Люлька Олег Люлька

Сердцем словачки Люсии Яворчековой завладел мастер съемок

Не лучшая новость для поклонников самой сексуальной велосипедистки мира. Люсия Яворчекова не свободна. Об этом очаровательная словачка сообщила у себя в Instagram, выложив несколько довольно откровенных фото со своим возлюбленным – Кристианом Грейтаком.

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Люсия обнимает Кристиана со спины, прижимаясь к его мускулистому телу голой грудью.

Художник, фотограф, музыкант и путешественник – так бойфренд Люсии Яворчековой представляется в соцсетях. А свой роман с велосипедисткой-моделью сравнивает с океаном: "Такой же дикий".

В свою очередь Люсия признается: "Никогда не могла бы подумать, что у меня будут такие отношения. Каждый день он напоминает мне о моей значимости и поддерживает меня в моменты плохого настроения вместо того, чтобы заставлять чувствовать себя виноватой. Девчонки, вы никогда не сможете надоесть тому, кто не может вами насытиться".

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Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

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Люсия Яворчекова

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что фото полностью голой Люсии Яворчековой забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова. При этом девушка призвала подписчика, по жалобе которого на ее откровенность возник скандал, удалиться из ее фолловеров.

Люсия Яворчекова Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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