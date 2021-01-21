Спортсменка, що привчила до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадами

Скандальна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, привчивши своїх майже два мільйони фоловерів до знімків з голим бюстом, цього разу приховала груди під білим боді. Але схоже, вдалася до цього навмисне, щоб зробити більший акцент на інших своїх принадах.
У ролику, опублікованому в Instagram, дівчина похвалилася своїми сідницями.
- Вау!
- Богиня!
- Ідеальна! – пишуть Люсії Яворчековій її шанувальники
Нагадаємо, останнім часом сексапільна словачка намагається бути обережнішою зі своїми фото в соцмережах. Нещодавно знімок повністю голої Яворчекової забанили в Instagram. Утім, вона опублікувала його знову, тільки вже з невеликою наліпкою на грудях.
А перед цим спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш.
Інші фото Люсії Яворчекової
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