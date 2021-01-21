Спортсменка, що привчила до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадами

Словачка Люсія Яворчекова зробила акцент на тому, що нижче пояса

Скандальна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, привчивши своїх майже два мільйони фоловерів до знімків з голим бюстом, цього разу приховала груди під білим боді. Але схоже, вдалася до цього навмисне, щоб зробити більший акцент на інших своїх принадах.

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У ролику, опублікованому в Instagram, дівчина похвалилася своїми сідницями.

Люсія Яворчекова Відео: Instagram

Вау!

Богиня!

Ідеальна! – пишуть Люсії Яворчековій її шанувальники

Нагадаємо, останнім часом сексапільна словачка намагається бути обережнішою зі своїми фото в соцмережах. Нещодавно знімок повністю голої Яворчекової забанили в Instagram. Утім, вона опублікувала його знову, тільки вже з невеликою наліпкою на грудях.

А перед цим спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш.

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Інші фото Люсії Яворчекової

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Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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