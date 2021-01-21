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Спортсменка, що привчила до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадами

21 січня, 14:17

Олег Люлька Олег Люлька

Словачка Люсія Яворчекова зробила акцент на тому, що нижче пояса

Скандальна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, привчивши своїх майже два мільйони фоловерів до знімків з голим бюстом, цього разу приховала груди під білим боді. Але схоже, вдалася до цього навмисне, щоб зробити більший акцент на інших своїх принадах.

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У ролику, опублікованому в Instagram, дівчина похвалилася своїми сідницями.

Люсія Яворчекова Відео: Instagram
  • Вау!
  • Богиня!
  • Ідеальна! – пишуть Люсії Яворчековій її шанувальники

Нагадаємо, останнім часом сексапільна словачка намагається бути обережнішою зі своїми фото в соцмережах. Нещодавно знімок повністю голої Яворчекової забанили в Instagram. Утім, вона опублікувала його знову, тільки вже з невеликою наліпкою на грудях.

А перед цим спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш.

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Інші фото Люсії Яворчекової

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Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

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