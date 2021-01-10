Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш

Словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, що кинула активний спорт заради кар'єри Instagram-моделі, вирішила позагравати з уявою своїх фоловерів.
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Опублікувавши кілька знімків у відвертих купальниках, а також фото з голим бюстом, Люсія запропонувала своїм підписникам: "Заплющіть очі. А тепер забудьте, що ви бачили. Що ви відчуваєте?"
"Навіть закривати очі не потрібно. Я осліп від твоєї краси", – написав у відповідь Люсії Яворчековій один з її двох мільйонів Instagram-шанувальників
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Відзначимо, що насправді заклик "закрити очі" і сказати "що відчуваєш" словацька спортсменка запозичила з історії про Тарзана, коли горила Кала попросила малюка прислухатися до власного серця, а потім приклала його долоню і до своїх грудей.
Дивіться інші яскраві фото Люсії Яворчекової
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