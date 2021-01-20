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Дружина Ротаня показала фото в купальнику із впливовим кумом

20 січня, 14:05

Олег Люлька Олег Люлька

Поруч із Христиною – нинішній перший віце-президент УАФ Костюченко

Дружина колишнього гравця "Динамо" і "Дніпра", а нині головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина поділилася архівною світлиною в купальнику, на якій вона сфотографована в компанії впливового кума.

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"Водохреща, 2012 рік... Цього дня я стала хрещеною мамою. На фото два куми", – написала у себе в Instagram Христина Ротань

На запитання одного з фолловерів: "Крі, це Костюченко?", дівчина відповіла: "Усе правильно".

Такий Вадим Костюченко зараз

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Відзначимо, що нині 49-річний Вадим Костюченко є першим віце-президентом в Український асоціації футболу. Раніше він працював віце-президентом "Динамо", а також був головою Деснянської райадміністрації в столиці.

Дивіться яскраві фото Христини Ротань

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Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал. "Розкрили мою комірку в ПриватБанку. Третина грошей випарувалася", – поскаржився в соцмережах Ротань.

Також ми писали, що дружина Ротаня покаталася на гойдалці на дні океану.

Дивіться, як забивав Руслан Ротань

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Руслан Ротань WAGs Христина Ротань

Джерело: Сегодня|Спорт

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