Спортсменка, приучившая к голому бюсту, решила похвастаться другими прелестями

Скандальная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, приучившая своих почти что два миллиона фолловеров к снимкам с голым бюстом, в этот раз скрыла грудь под белым боди. Но похоже, пошла на этот шаг специально, чтобы сделать больший акцент на других своих прелестях.
В ролике, опубликованном в Instagram, девушка похвасталась своими ягодицами.
- Вау!
- Богиня!
- Идеальная! – пишут Люсии Яворчековой ее поклонники
Напомним, в последнее время сексапильная словачка старается быть более осторожной со своими фото в соцсетях. Не так давно снимок полностью голой Яворчековой забанили в Instagram. Впрочем, она опубликовала его снова, только уже с небольшой наклеечкой на груди.
А перед этим спортсменка с голой грудью предложила посмотреть на нее и сказать, что чувствуешь.
Другие фото Люсии Яворчековой
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