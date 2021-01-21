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Спортсменка, приучившая к голому бюсту, решила похвастаться другими прелестями

21 января, 14:17

Олег Люлька Олег Люлька

Словачка Люсия Яворчекова сделала акцент на том, что ниже пояса

Скандальная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, приучившая своих почти что два миллиона фолловеров к снимкам с голым бюстом, в этот раз скрыла грудь под белым боди. Но похоже, пошла на этот шаг специально, чтобы сделать больший акцент на других своих прелестях.

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В ролике, опубликованном в Instagram, девушка похвасталась своими ягодицами.

Люсия Яворчекова Видео: Instagram
  • Вау!
  • Богиня!
  • Идеальная! – пишут Люсии Яворчековой ее поклонники

Напомним, в последнее время сексапильная словачка старается быть более осторожной со своими фото в соцсетях. Не так давно снимок полностью голой Яворчековой забанили в Instagram. Впрочем, она опубликовала его снова, только уже с небольшой наклеечкой на груди.

А перед этим спортсменка с голой грудью предложила посмотреть на нее и сказать, что чувствуешь.

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Люсия Яворчекова

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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