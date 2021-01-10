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Спортсменка с голой грудью предложила посмотреть на нее и сказать, что чувствуешь

10 января, 00:25

Олег Люлька Олег Люлька

Сексапильная словачка Люсия Яворчекова призывает подумать над ее вопросом с закрытыми глазами

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, бросившая активный спорт ради карьеры Instagram-модели, решила позаигрывать с воображением своих фолловеров.

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Опубликовав несколько снимков в откровенных купальниках, а также фото с голым бюстом, Люсия предложила своим подписчикам: "Закройте глаза. А теперь забудьте, что вы видели. Что вы чувствуете?"

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"Даже закрывать глаза не нужно. Я ослеп от твоей красоты", – написал в ответ Люсии Яворчековой один из ее двух миллионов Instagram-поклонников

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Отметим, что на самом деле призыв "закрыть глаза" и сказать "что чувствуешь" словацкая спортсменка позаимствовала из истории о Тарзане, когда горилла Кала попросила малыша прислушаться к собственному сердцу, а затем приложила его ладонь и к своей груди.

Смотрите другие яркие фото Люсии Яворчековой

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WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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