Спортсменка с голой грудью предложила посмотреть на нее и сказать, что чувствуешь

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, бросившая активный спорт ради карьеры Instagram-модели, решила позаигрывать с воображением своих фолловеров.
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Опубликовав несколько снимков в откровенных купальниках, а также фото с голым бюстом, Люсия предложила своим подписчикам: "Закройте глаза. А теперь забудьте, что вы видели. Что вы чувствуете?"
"Даже закрывать глаза не нужно. Я ослеп от твоей красоты", – написал в ответ Люсии Яворчековой один из ее двух миллионов Instagram-поклонников
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Отметим, что на самом деле призыв "закрыть глаза" и сказать "что чувствуешь" словацкая спортсменка позаимствовала из истории о Тарзане, когда горилла Кала попросила малыша прислушаться к собственному сердцу, а затем приложила его ладонь и к своей груди.
Смотрите другие яркие фото Люсии Яворчековой
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