Спортсменка с голой грудью предложила посмотреть на нее и сказать, что чувствуешь

Сексапильная словачка Люсия Яворчекова призывает подумать над ее вопросом с закрытыми глазами

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, бросившая активный спорт ради карьеры Instagram-модели, решила позаигрывать с воображением своих фолловеров.

Реклама

Читайте также: Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки

Опубликовав несколько снимков в откровенных купальниках, а также фото с голым бюстом, Люсия предложила своим подписчикам: "Закройте глаза. А теперь забудьте, что вы видели. Что вы чувствуете?"

Реклама

"Даже закрывать глаза не нужно. Я ослеп от твоей красоты", – написал в ответ Люсии Яворчековой один из ее двух миллионов Instagram-поклонников

Читайте также: Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически попрощалась с 2020-м

Отметим, что на самом деле призыв "закрыть глаза" и сказать "что чувствуешь" словацкая спортсменка позаимствовала из истории о Тарзане, когда горилла Кала попросила малыша прислушаться к собственному сердцу, а затем приложила его ладонь и к своей груди.

Смотрите другие яркие фото Люсии Яворчековой

Реклама

Читайте также:

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама