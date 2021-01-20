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Футболіст Динамо отримав чуттєве привітання від блондинки

20 січня, 16:34

Олег Люлька Олег Люлька

"Опора! Підтримка! Гордість!" – Карина Подолян зарядила позитивом Олександра Тимчика

Дівчина захисника "Динамо" Олександра Тимчика Карина Подолян зворушливо привітала свого коханого з днем народження. Сьогодні футболісту виповнилося 24 роки.

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"Мій Олександр Тимчик! Вітаю тебе з днем народження. Ти моя опора, моя підтримка, моя гордість, і я дякую твоїм батькам і Всесвіту за те, що ти у мене є. Міцного здоров'я тобі, і будь у мене найщасливішим", – написала Карина в Instagram

"Велике спасибі! Люююю", – відповів на привітання Тимчик

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Побажання міцного здоров'я футболістові особливо актуальне з урахуванням проблем, з якими він зіткнувся в другій половині минулого року. Нагадаємо, Тимчик починав сезон гравцем основи "Динамо", але потім зазнав травми, через яку пропустив всю осінню частину.

У листопаді в Барселоні Тимчику зробили операцію на сухожиллі м'язів стегна. Тільки днями він повернувся до основної групи "Динамо".

Додамо, що під час перебування в лазареті динамівець Тимчик зробив пропозицію своїй дівчині. Карина відповіла: "Так".

Дивіться яскраві фото нареченої Тимчика

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день народження Динамо Київ WAGs Олександр Тимчик

Джерело: Сегодня|Спорт

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