Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Ганчір'я на голій красі! Нове "дике" фото словацької велосипедистки

30 січня, 17:22

Олег Люлька Олег Люлька

Люсія Яворчекова показала, яка вона тендітна дикунка

Словачка Люсія Яворчекова, що стала найвідомішою у світі велосипедисткою завдяки відвертим фотографіям у соцмережах, вирішила не томити своїх шанувальників в очікуванні чергового яскравого знімка. Нещодавно сексапільна спортсменка в спокусливій позі на пляжі мексиканського Тулума ледь прикрила голі груди рукою, а сьогодні побажала підписникам хорошого дня в екстравагантному вбранні, що залишило відкритим бюст Люсії.

Реклама

Сьогоднішній "лук" Яворчекової можна описати кількома словами – ганчір'я на голій красі.

Яворчекова ж як підпис до свого фото в Instagram використала діалог:

  • Не можу зрозуміти, ти дикунка в тендітній обгортці, чи тендітна дівчина, загорнута в дикість?
  • Ну, це залежить від дня, – відповіла з усмішкою я

Підписники ж Люсії в коментарях під знімком називають її зовсім не дикункою, а "янгелом у плоті" і "богинею краси".

Реклама

Дивіться більше фото Люсії Яворчекової

Реклама

Реклама

Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Читайте також:

Люсія Яворчекова Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Хлопці кричали від болю": збірну Словенії отруїли на чемпіонаті світуІнші
Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів Олімпіад
Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів ОлімпіадІнші
Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу
Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фуІнші
UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'є
UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'єІнші
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до ОлімпіадиІнші
"Жодна людина не була зі мною так довго". Знаменитий український велогонщик приспав свою вівчаркуІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти