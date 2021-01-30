Ганчір'я на голій красі! Нове "дике" фото словацької велосипедистки

Словачка Люсія Яворчекова, що стала найвідомішою у світі велосипедисткою завдяки відвертим фотографіям у соцмережах, вирішила не томити своїх шанувальників в очікуванні чергового яскравого знімка. Нещодавно сексапільна спортсменка в спокусливій позі на пляжі мексиканського Тулума ледь прикрила голі груди рукою, а сьогодні побажала підписникам хорошого дня в екстравагантному вбранні, що залишило відкритим бюст Люсії.
Сьогоднішній "лук" Яворчекової можна описати кількома словами – ганчір'я на голій красі.
Яворчекова ж як підпис до свого фото в Instagram використала діалог:
- Не можу зрозуміти, ти дикунка в тендітній обгортці, чи тендітна дівчина, загорнута в дикість?
- Ну, це залежить від дня, – відповіла з усмішкою я
Підписники ж Люсії в коментарях під знімком називають її зовсім не дикункою, а "янгелом у плоті" і "богинею краси".
Дивіться більше фото Люсії Яворчекової
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