"Захочеться повторювати грішну солодкість": Дівчина футболіста збірної – про те, як заволодіти чоловіком

Дівчина захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна дала поради своїм підписницям, як заволодіти серцем чоловіка. У складі обов'язкового набору від вогняної блондинки – сексуальна нижня білизна і душевна краса.
Читайте також: "Будемо кайфувати": дівчина футболіста відривається в бікіні, поки він на зборах
"Справді дуже важливо доглядати за собою, виходити на побачення в красивих нарядах, користуватися смачним парфумом, носити сексуальну нижню білизну і посмішку на обличчі, – написала у себе в Instagram Даша Савіна. – Я впевнена в тому, що чоловік завжди в першу чергу звертає увагу на красу. Але коли первинні інстинкти будуть повністю задоволені, то за красивою обгорткою він буде відчайдушно шукати красу душі"
"Хемінгуей казав: "На світі так багато жінок, з якими можна спати, і так мало жінок, з якими можна розмовляти". Після $ексу може настати або тиша і розчарування в людині, або цікава, захоплююча бесіда, після якої захочеться постійно повторювати грішну солодкість"
"Звичайно, трапляється і таке, що обох до певного часу влаштовує лише краса, тиша і пристрасть. Але це до того часу, поки хто-небудь з них не зустріне на своєму шляху "СВОЮ" людину, яка запропонує подорож у спільне майбутнє, з яким ви будете, як єдине ціле", – додала Даша Савіна
Нагадаємо, Даша Савіна тривалий час зустрічалася з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою. Однак на початку минулого літа стало відомо, що Супряга і Савіна розійшлися. "Просто на якомусь етапі стосунки перестали розвиватися", – зауважила модель-журналістка.
Пізніше Савіна закрутила роман з Валерієм Бондаремем, з яким, за її словами, вона – як за кам'яною стіною.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк