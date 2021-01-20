"Захочеться повторювати грішну солодкість": Дівчина футболіста збірної – про те, як заволодіти чоловіком

За словами Даші Савіної, сексуальна нижня білизна – важлива, але не єдина складова

Дівчина захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна дала поради своїм підписницям, як заволодіти серцем чоловіка. У складі обов'язкового набору від вогняної блондинки – сексуальна нижня білизна і душевна краса.

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"Справді дуже важливо доглядати за собою, виходити на побачення в красивих нарядах, користуватися смачним парфумом, носити сексуальну нижню білизну і посмішку на обличчі, – написала у себе в Instagram Даша Савіна. – Я впевнена в тому, що чоловік завжди в першу чергу звертає увагу на красу. Але коли первинні інстинкти будуть повністю задоволені, то за красивою обгорткою він буде відчайдушно шукати красу душі"

Даша Савіна / Фото: Instagram

Реклама Даша Савіна і Валерій Бондар / Фото: Instagram

"Хемінгуей казав: "На світі так багато жінок, з якими можна спати, і так мало жінок, з якими можна розмовляти". Після $ексу може настати або тиша і розчарування в людині, або цікава, захоплююча бесіда, після якої захочеться постійно повторювати грішну солодкість"

Даша Савіна / Фото: Instagram

"Звичайно, трапляється і таке, що обох до певного часу влаштовує лише краса, тиша і пристрасть. Але це до того часу, поки хто-небудь з них не зустріне на своєму шляху "СВОЮ" людину, яка запропонує подорож у спільне майбутнє, з яким ви будете, як єдине ціле", – додала Даша Савіна

Даша Савіна / Фото: Instagram

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Даша Савіна і Валерій Бондар / Фото: Instagram

Нагадаємо, Даша Савіна тривалий час зустрічалася з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою. Однак на початку минулого літа стало відомо, що Супряга і Савіна розійшлися. "Просто на якомусь етапі стосунки перестали розвиватися", – зауважила модель-журналістка.

Владислав Супряга і Даша Савіна / Фото: Instagram

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Дарина Савіна та Валерій Бондар / Фото: Instagram

Пізніше Савіна закрутила роман з Валерієм Бондаремем, з яким, за її словами, вона – як за кам'яною стіною.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

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