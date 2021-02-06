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Секс-бомба! Дівчина динамівця – в шикарній формі після пологів

6 лютого, 22:56

Олег Люлька Олег Люлька

Ольга Янчук ніби й не народжувала

Українська тенісистка Ольга Янчук, яка наприкінці листопада народила сина люксембурзькому легіонеру "Динамо" Жерсону Родрігесу, набрала шикарну форму за два з лишком місяці материнства. Модельний подіум за Олею просто плаче!

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"Ласкаво просимо на вечірку, крихітко!", "Хай дивуються", – так підписує свої фото в Instagram Ольга Янчук, змушуючи фоловерів гадати: "А вона взагалі народжувала?"

Варто відзначити, що деякі наряди Ольги вельми відверті – спортсменка-блондинка не соромиться засвічувати груди.

ТОП-5 знімків Ольги Янчук після народження Жерсона Джуніора

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"Твоя природна краса – приголомшлива", "Вах-вах!" і "Вогонь!" – такими компліментами нагороджують Ольгу Янчук її підписники

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Жерсон Родрігес і Ольга Янчук

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Тим часом є ймовірність, що коханий Ольги Янчук незабаром змінить клуб. Як ми писали раніше, Жерсон Родрігес може перебратися до "Хатайспора", а з цього турецького клубу до Києва, не виключено, переїде габонський форвард Аарон Бупендза.

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Динамо Київ Ольга Янчук WAGs Жерсон Родригес

Джерело: Сегодня|Спорт

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