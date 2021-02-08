Українська
$ 27,77
33,28
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости тенниса

"Валентинка" из ягодиц: дочь легенды российского спорта готова ко Дню влюбленных

8 февраля, 19:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Невероятно жаркое фото от Алеси Кафельниковой

Дочь легенды российского тенниса Евгения Кафельникова Алеся на своей странице в Instagram опубликовала интимные фото из ванной, на которых засветила ягодицы. Девушка не стала скромничать и назвала фото своей "валентинкой".

Девушка давно в модельном бизнесе и не впервые выкладывает в соцсети откровенные фото. Некоторое время назад ми писали, что Алеся Кафельникова снялась топлес и прикрыла грудь журналом.

Впрочем, некоторое время назад в ее жизни были проблемы, связанные с личной жизнью. В прошлом году Алеся Кафельникова попала в психиатрическую больницу. По слухам, она тяжело переживала расставание с возлюбленным – рэпером Pharaoh.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка Евгений Кафельников WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеруТеннис
"Это мой грех": украинская теннисистка в ярком топике вышла с карантина в АвстралииТеннис
"Собрание украинской мафии": звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в МельбурнеТеннис
С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождение
С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождениеТеннис
В Мельбурне паника из-за коронавируса – все теннисные матчи отменили
В Мельбурне паника из-за коронавируса – все теннисные матчи отменилиТеннис
"Это моя любовь": звезда украинского тенниса призналась в слабости после штангиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять