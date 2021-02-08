Русский
$ 27,77
33,28
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Випала з балкона після сварки з бійцем ММА: в Росії дівчина розбилася в день народження

8 лютого, 12:53

Олена Павлова Олена Павлова

Перед трагедією дівчина розбила кухоль об голову спортсмена

Дівчина бійця ММА Арсена Батирова Світлана загинула в Москві після конфлікту зі спортсменом. За інформацією kp.ru, трагедія за участю рекордсмена Книги рекордів Гіннеса сталася в ніч на 8 лютого. Раніше боєць MMA побив двох дівчат на новорічній вечірці.

Реклама

Як повідомляє джерело, вчора Батиров відзначав 39-й день народження своєї подруги в присутності невеликої компанії гостей. Свято організували в квартирі, яку боєць знімав разом з дівчиною. Раптово між закоханими сталася сварка – вони вийшли на балкон і голосно лаялися.

Арсен Батиров і Світлана

Арсен Батиров і Світлана

У якийсь момент дівчина втратила контроль і вдарила Арсена кухлем по голові. Він пішов до кімнати і попросив друга допомогти обробити рану. Іменинниця залишилася на балконі, щоб заспокоїтися. Незабаром гості звернули увагу, що дівчина не повернулася в кімнату. На балконі її не виявилося, а тіло Світлани знайшли під вікнами будинку. Правоохоронці почали розслідування.

В тренді
Некролог. Леон Спінкс – бродяга, який побив Мухаммеда Алі
Реклама

Відзначимо, що Батиров – майстер спорту з кікбоксингу і бойового самбо. Призер чемпіонату Росії з ММА і вільної боротьби. Чинний боєць організації М-1. Також працював фітнес-тренером бойових мистецтв в спортивних клубах Москви.

Читайте також: Він точно не осліпне? Бій UFC зупинили через страшну гематоми у бійця

У 9 років Арсен став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса, коли в студії МТРК "Мир" безперервно віджимався 7 годину і 20 хв, виконавши вправу 8 000 разів.

Боєць UFC ММА Коді Стаманн здає тест на COVID-19

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

загибель дівчина померла MMA змішані єдиноборства боєць
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилину
Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилинуMMA
Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного удару
Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного ударуMMA
На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, яка перемагала Вірастюка, повертається в MMA
На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, яка перемагала Вірастюка, повертається в MMAMMA
Волков
Волков "покусав" Оверіма і потрапив до лікарні: дивіться жорсткий нокаут в UFCMMA
50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFC
50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFCMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти