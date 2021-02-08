Випала з балкона після сварки з бійцем ММА: в Росії дівчина розбилася в день народження

Дівчина бійця ММА Арсена Батирова Світлана загинула в Москві після конфлікту зі спортсменом. За інформацією kp.ru, трагедія за участю рекордсмена Книги рекордів Гіннеса сталася в ніч на 8 лютого. Раніше боєць MMA побив двох дівчат на новорічній вечірці.

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Як повідомляє джерело, вчора Батиров відзначав 39-й день народження своєї подруги в присутності невеликої компанії гостей. Свято організували в квартирі, яку боєць знімав разом з дівчиною. Раптово між закоханими сталася сварка – вони вийшли на балкон і голосно лаялися.

Арсен Батиров і Світлана

У якийсь момент дівчина втратила контроль і вдарила Арсена кухлем по голові. Він пішов до кімнати і попросив друга допомогти обробити рану. Іменинниця залишилася на балконі, щоб заспокоїтися. Незабаром гості звернули увагу, що дівчина не повернулася в кімнату. На балконі її не виявилося, а тіло Світлани знайшли під вікнами будинку. Правоохоронці почали розслідування.

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Відзначимо, що Батиров – майстер спорту з кікбоксингу і бойового самбо. Призер чемпіонату Росії з ММА і вільної боротьби. Чинний боєць організації М-1. Також працював фітнес-тренером бойових мистецтв в спортивних клубах Москви.

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У 9 років Арсен став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса, коли в студії МТРК "Мир" безперервно віджимався 7 годину і 20 хв, виконавши вправу 8 000 разів.

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