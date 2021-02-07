Він точно не осліпне? Бій UFC зупинили через страшну гематому у бійця

Бій між американцями Девонте Смітом і Джастіном Джейнсом на турнірі UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасі був достроково зупинений. Джейнс отримав жахливу травму.

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У бійку бійців змішаних єдиноборств втрутився лікар. Він зупинив поєдинок у другому раунді через гематому у Джейнса. Око Джастіна й правда виглядало просто жахливо.

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Перемогу присудили Девонте. Тепер на рахунку 27-річного Сміта – 11 перемог і 2 поразки в ММА. У 31-річного Джейнса 16 перемог і 7 поразок.

Раніше ми писали, що на UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма. Після поєдинку Волков поїхав до лікарні перевірити, чи немає у нього перелому ноги.

До речі, в цьому турнірі мав брати участь українець Денис Бондар, але не отримав візув США.

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