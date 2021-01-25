Сепаратизм, допінг, травми: чим запам'яталися українці в UFC

Зібрали всіх наших бійців, хто був на контракті промоушена

Українець Денис Бондар дебютує в UFC 6 лютого. Наш боєць не перший з України в найкрутішій бійцівській організації, але до нього найменше запитань. Розберемося чому.

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Якщо дивитися на паспорт, то першим в UFC був уродженець Красного Луча Микита Крилов. Він підписав контракт з промоушном ще в 2013 році. Провів 13 поєдинків, 8 з яких виграв.

Тим не менш, боєць живе в Росії і під час подій на Донбасі зайняв сторону сепаратистів. "Вважав і вважаю себе росіянином", – говорив Крилов і мріяв прийняти громадянство так званої "ЛНР".

Колишній чемпіон WWFC Сергій Співак народився в Кишиневі. Однак в українському промоушні WWFC виступав під прапором України. І коли він підписав контракт з UFC, то на сторінках ЗМІ фігурував як український боєць. Однак тепер Сергій представляє Молдову в UFC.

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Схожа ситуація і з романом Долідзе. Як боєць ММА Долідзе сформувався в Україні, але на турнірах UFC представляє історичну батьківщину – Грузію.

Олександр Доскальчук повинен був дебютувати в UFC 18 липня 2020 року. Бій планувався на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі, де вчора Пор'є нокаутував Макгрегора. Однак Доскальчук знявся з турніру, а потім його дискваліфікували за вживання допінгу.

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Дмитро Побережець також мав контракт з UFC. Але травми не дозволили йому виступити в кращому бійцівському турнірі.

Є представник України і в жіночому крилі UFC. Найяскравіша наша зірка в топовому промоушні – це Марина Мороз. 29-річна "Залізна леді" в UFC з 2015 року. За цей час провела сім боїв – 4 перемоги і 3 поразки.

Дивіться інтерв'ю з Мариною Мороз:

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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